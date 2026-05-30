Экс-сенатор предлагал взятку в миллионы долларов сотрудникам «Черного дельфина»

Экс-сенатор Арашуков предлагал взятку в миллионы долларов сотрудникам «Черного дельфина»
Бывший сенатор Рауф Арашуков изначально предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку за получение привилегированных условий при отбывании наказания. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий с экс-сенатором несколько раз встречался начальник оперативного отдела колонии, узнало агентство. Уточняется, что в ходе одной из встреч Арашуков предложил ему денежное вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за «особое отношение» при содержании. В дальнейшем сумма была изменена: пять миллионов рублей бывший сенатор хотел передать начальнику УФСИН России по [Оренбургской области], и еще один миллион рублей — самому главе оперативного отдела в «Черном дельфине». Взамен Арашуков просил разрешить ему неограниченные звонки, свидания и посылки, а также возможность самому выбрать место работы и соседа по камере.
На одном из заседаний суда в ноябре 2025 года бывший сенатор, напомним, просил допросить начальника УФСИН России по Оренбургской области. Такое желание Арашуков озвучил при рассмотрении дела о даче взятки должностному лицу (по ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие настаивало на том, что фигурант через адвоката передал последнему сумму в три миллиона рублей для обеспечения ему особых условий содержания.
Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу
В апреле стало известно, что Соль-Илецкий суд Оренбургской области отклонил иск экс-сенатора к ИК-6 за невыдачу продуктов. Арашуков тогда утверждал, что подал заявку на продуктовую корзину общей стоимостью 14 тысяч рублей, но в ответ получил товаров лишь на 4,2 тысячи. Сами продукты заявке при этом не соответствовали, указывал он: в корзине отсутствовали орехи и фрукты.