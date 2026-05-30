Мошенники под видом поддержки Telegram пугают блокировкой аккаунта

Мошенники начали рассылать пользователям сообщения от имени «Сервиса поддержки» Telegram с угрозами блокировки аккаунта из-за якобы жалоб на подозрительную активность.

Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники отправляют сообщение, в котором утверждается, что система зафиксировала нарушение правил мессенджера. Профиль отправителя оформлен так, чтобы походить на официальный — с фирменным бумажным самолётиком в синем круге.

В тексте говорится о множестве жалоб на учётную запись и введении «временных ограничений». Затем жертве предлагают перейти по ссылке, чтобы подтвердить аккаунт. Сообщение содержит грамматические и стилистические ошибки.

Пользователя предупреждают, что при игнорировании сообщения аккаунт может быть заблокирован или удалён со всеми данными.

