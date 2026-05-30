Река смыла незаконную постройку в Дагестане: дом стоял прямо у русла
Администрация Хасавюртовского района прокомментировала инцидент в селе Петраковское. Здание было возведено незаконно и стояло в опасной близости от русла. Подробности сообщили в пресс-службе районной администрации.
Строение располагалось непосредственно у реки Акташ и не имело правоустанавливающих документов. Размещение объекта изначально осуществлялось с нарушением действующих норм.
Оно, в том числе, располагалось прямо в зоне возможного подтопления. Именно поэтому случившийся инцидент стал лишь вопросом времени. В итоге обошлось без пострадавших.
В администрации напомнили, что любое строительство вблизи водоемов требует соблюдения охранных зон, и самовольные постройки в таких местах недопустимы.