Река смыла незаконную постройку в Дагестане: дом стоял прямо у русла

Администрация Хасавюртовского района прокомментировала инцидент в селе Петраковское. Здание было возведено незаконно и стояло в опасной близости от русла. Подробности сообщили в пресс-службе районной администрации.

Строение располагалось непосредственно у реки Акташ и не имело правоустанавливающих документов. Размещение объекта изначально осуществлялось с нарушением действующих норм.

Оно, в том числе, располагалось прямо в зоне возможного подтопления. Именно поэтому случившийся инцидент стал лишь вопросом времени. В итоге обошлось без пострадавших.

В администрации напомнили, что любое строительство вблизи водоемов требует соблюдения охранных зон, и самовольные постройки в таких местах недопустимы.