Подростки из России потерялись на самой опасной горе Бали

Спасатели на Бали эвакуировали трех подростков, среди которых были двое россиян, с горы Батукару, передает агентство ANTARA.

Трое туристов заблудились, когда спускались с горы. Один из подростков смог связаться со своей семьей, а уже его близкие обратились за помощью к спасателям. В итоге все туристы были эвакуированы.

Батукару - вторая по величине гора Бали, ее высота 2276 метров. Этот вулканический пик является священной горой для балийцев. На южной оконечности Батукару есть кратер - самый большой на Бали, - откуда вытекает река Мава.

По данным из открытых источников, Батукару относительно непопулярна среди альпинистов из-за густых лесов и имеет репутацию одного из самых опасных вулканов острова из-за сложного рельефа, где легко сбиться с пути.