В соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси тоннеле произошел пожар

В тоннеле под рекой Гудзон, соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси, произошел пожар, из-за которого пять человек получили травмы.

Как сообщил глава Управления городского транспорта, инцидент был вызван столкновением двух служебных составов Amtrak, что привело к повреждению электрооборудования и возгоранию. Знаменитый Пенсильванский вокзал, входящий в число самых загруженных мировых транспортных узлов, на несколько часов прервал работу по ряду направлений.

Пострадавшие сотрудники железной дороги были доставлены в больницы с диагнозом «отравление дымом», а на территории станции образовались масштабные очереди пассажиров.