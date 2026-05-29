Российский школьник нарисовал на памятнике Ленину непристойный рисунок

В Кузбассе 12-летний мальчик изрисовал памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в деревне Новороманово. Местные жители заметили оскорбительное изображение на монументе, информация об этом разлетелась по соцсетям. Сотрудники полиции вычислили хулигана — им оказался 12-летний мальчик.

Выяснилось, что школьник нашел у бабушки баллончик с серой краской и отправился к мемориалу, чтобы нарисовать на нем неприличный рисунок. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу. В суд направят иск о помещении подростка в центр временного содержания для малолетних правонарушителей на 30 суток.

