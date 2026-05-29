В Турции затонуло прогулочное судно с 110 пассажирами

У берегов турецкого курорта Мармарис затонуло туристическое судно. Инцидент произошёл у острова Дженнет. Причины крушения пока не установлены, сообщает газета Milliyet.

Экипаж заметил неполадки на борту и попытался направить судно ближе к берегу, однако оно всё равно затонуло. Все 110 пассажиров были эвакуированы. Их забрали на другое судно той же компании и на соседние лодки. Пострадавших нет.

К месту происшествия направлены отряды береговой охраны. Данные о наличии россиян на борту не поступали.