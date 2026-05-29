Школьница объяснилась за подброшенную соседу отрезанную голову кошки

В Калининграде полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление МВД.

По данным силовиков, 15-летняя несовершеннолетняя девушка подбросила отрезанную голову к входной двери своего соседа, которые вскоре после этого написал заявление в полицию. Школьницу поместили в специализированное медучреждение. Как сообщает ТАСС, девушка на допросе объяснила свои действия тем, что ее раздражали звуки, которые доносились из квартиры соседа. Отмечается, что это не первая ее расправа над животными. Ранее ее уже лечили после расправы над другой кошкой.

Ранее в Пограничном округе Приморья мужчина выстрелил из ружья в собаку семилетнего мальчика-инвалида, животное получило ранение в шею