В России нашли чаты, где родители продают интимные фото детей

В России существуют закрытые чаты, в которых родители продают интимные фотографии своих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, цена за интимные фото детей начинается от ₽5000. Утверждается, что некоторые участники готовы продать педофилам видео, на котором вместе с ребенком в кадре будет один из родителей. За такой контент просят до ₽50 тыс.

Кроме того, в подобных чатах также распространяют интимные фотографии недоброжелателей и ищут тех, кто за деньги распространит контент для взрослых по социальным сетям.

До этого в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в съемке порнографии с семилетним ребенком. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать благодаря бдительности прохожей. У мужчины изъяли технические устройства с материалами с участием несовершеннолетнего. Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.