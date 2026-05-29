$71.0282.64

Водитель «КамАЗа» подорвался на мине ВСУ на трассе «Новороссия»

Lenta.ruиещё 7

Стало известно о гибели водителя «КамАЗа» на трассе «Новороссия». Данный участок был заминирован Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Водитель «КамАЗа» подорвался на мине ВСУ на трассе «Новороссия»
©  Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В своем Telegram-канале он написал, что около шести утра вражеский гексакоптер «Баба-Яга» сбросил мины на участок трассы «Новороссия» в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС назвал ключевые задачи по защите от атак ВСУ.

2