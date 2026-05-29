В Петербурге школьники сделали непристойное ИИ-видео с одноклассницей и выложили в сеть

В Петербурге мать обратилась в полицию из-за непристойного видео с ее 15-летней дочерью. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала сама женщина, одноклассники сделали дипфейк-ролик и отправили его в местный паблик. Увидевшая это «героиня», по словам матери, сильно переживала из-за этого. Это увидели также другие школьники и стали оскорблять девушку.

Родительница обратилась в школу, но, по ее словам, это не возымело серьезного эффекта. В учебном заведении юношей заставили извиниться.

«Они сказали типа «извини», но сели, и им опять стало очень смешно. То есть вообще полнейшая безнаказанность», – рассказала женщина.

Во время родительского собрания родители одного из молодых людей принесли извинения, отец второго якобы стал хвастаться связями в силовых структурах. Мать пострадавшей также обратилась в полицию.

До этого в Ярославле школьник с помощью искусственного интеллекта сделал непристойное видео с учителем. В результате родителей оштрафовали на 20 тысяч рублей.