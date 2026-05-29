Угощавшего школьниц кофе бариста заподозрили в растлении

В Москве задержали 29-летнего жителя района Коммунарка, заподозренного в педофилии. Об этом в Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, мужчина является сыном владелицы кофеен. Он, пользуясь служебным положением, регулярно угощал кофе девушек-подростков. Жители дома отмечают, что в заведении всегда толпится множество школьников. Кто-то из клиентов заведения увидел что бариста целовался и трогал девочку, возраст которой с виду не превышал 13-15 лет.

На мужчину написали заявление о растлении малолетних.

Ранее в Московской области суд приговорил семерых школьниц 15-16 лет по делу о растлении 14-летней девочки и хулиганстве.