Раскрыта личность расчленителя из российского региона

Житель Калужской области признался в расчленении 52-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

18 мая в реке Лужа нашли фрагменты тела. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 49-летнего местного жителя, который скрылся в другом регионе.

По версии следствия, весной мужчины были дома у подозреваемого, когда у них возник конфликт. Хозяин дома стал избивать гостя, и тот перестал подавать признаки жизни. Тогда решено было скрыть следы преступления — мужчина расчленил тело, разложил его по пакетам, затем упаковал в чемодан и выбросил в реку.

Известно, что мужчина была ранее судим.

