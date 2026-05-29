СКР возбудил дело после обнаружения подделок работ Эрнста Неизвестного

В качестве подозреваемого проходит сотрудник одной из силовых структур. По информации «МК», ещё в начале 2020-х годов фигурант организовал производство и сбыт поддельных произведений скульптора. Некоторые из них были представлены на выставке «Эпоха Неизвестного» в Третьяковской галерее.

Выяснилось, что среди 150 работ, выставленных в музее, были свежие отливки скульптур (по авторским формам), которые представили как старые.

Уголовное дело было возбуждено после того, как вскрылся факт подлога. К нему приобщены материалы по 30 поддельным скульптурам, которые были проданы коллекционерам более чем за 30 млн рублей.