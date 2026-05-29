Женщина проведет 35 лет в тюрьме за вечеринки с насилием над детьми

В США вынесен окончательный приговор по делу, которое вызвало широкий общественный резонанс и в очередной раз подняло вопрос о безопасности детей.

Как сообщает NBC News, жительница Калифорнии Шэннон О'Коннор (также известная как Шэннон Бруга) приговорена к длительному тюремному заключению за организацию серии скандальных вечеринок для несовершеннолетних. Судья постановил, что женщина проведет за решеткой 35 лет и 10 месяцев — это максимально возможное наказание, предусмотренное инкриминируемыми ей статьями. Ранее присяжные признали 52-летнюю подсудимую виновной более чем по 40 эпизодам противоправной деятельности, включая развращение малолетних, спаивание и создание условий для сексуального насилия.

В ходе судебного разбирательства были озвучены шокирующие подробности того, что происходило в обычном доме в городе Лос-Гатос. Следствие установило, что в 2020 и 2021 годах О'Коннор систематически устраивала вечеринки, на которые приглашала детей в возрасте от 11 до 15 лет. Прокуроры в суде доказали, что подсудимая не просто предоставляла помещение, а активно поощряла разврат. Она лично покупала для подростков крепкий алкоголь — водку и виски, а также снабжала их презервативами. По словам обвинителей, на вечеринках фиксировались многочисленные факты принуждения детей к действиям интимного характера, причем взрослая женщина не только не препятствовала этому, но и создавала для этого все условия, что квалифицируется как особо тяжкое преступление.

При вынесении приговора суд учел юный возраст потерпевших — некоторым из них было всего 11-12 лет. Осужденная уже провела под стражей порядка пяти лет в ожидании вердикта и в ходе предварительного следствия. С учетом американской судебной практики, эти годы будут засчитаны в срок наказания, так что фактически женщине предстоит отбыть в тюрьме штата еще не менее 27 лет.

Представитель защиты уже заявил, что считает приговор чрезмерно суровым, подчеркнув, что даже с учетом возможного сокращения срока за примерное поведение этот вердикт фактически равнозначен пожизненному заключению для 52-летней женщины. Сама осужденная продолжает категорически отрицать свою вину, отвергая обвинения в содействии насилию над детьми, и намерена подать апелляцию в вышестоящую инстанцию в надежде пересмотреть приговор.