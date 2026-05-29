Планировавший теракт на концерте Тейлор Свифт мужчина приговорён к тюрьме

Австрийский гражданин планировал устроить резню на концерте Тейлор Свифт в Вене, используя ножи и самодельную взрывчатку. Его арестовали за день события, а концерты отменили. Преступник признался, что ранее в 2024 году он бродил по Дубаю в поисках жертв для ножевой атаки, но у него случился приступ паники, после чего он вернулся в Вену и решил выбрать концерт американской поп-звезды. В суде он извинился и получил 15 лет тюрьмы, а его сообщник — 12.

Молодой человек из Австрии был заключён в тюрьму на 15 лет за подготовку нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене во время её тура Eras. 21-летний подсудимый, известный только как Беран А, был обвинён в планировании использования ножей или самодельных взрывчатых веществ для убийства людей на одном из концертов певицы в столице в августе 2024 года. Преступление было сорвана, но власти всё равно отменили три концерта Свифт на стадионе, из-за чего многие фанаты, приехавшие из-за пределов страны, остались ни с чем.

В суде, согласно австрийским законам о неприкосновенности частной жизни, его назвали Беран А. В апреле начался судебный процесс, он признал себя виновным по основным пунктам обвинения в организации нападения, причём прокуратура заявила, что он пытался купить оружие, включая автомат и ручную гранату, и использовал видеоролик, чтобы попытаться изготовить взрывчатку, а также вступил в контакт с террористическими группировками перед запланированным нападением и присягнул на им верность.

Напомним, что 7 августа 2024 года власти провели обыск в его квартире и обнаружили материалы для изготовления бомб, причём концерты должны были начаться на следующий день. На том же процессе Беран А был обвинён в том, что вместе с двумя школьными друзьями планировал совершить одиночную атаку ранее в 2024 году в разных городах Ближнего Востока.

Он и его соучастник, известный только как Арда К., признались, что ездили в Дубай и Стамбул соответственно для совершения терактов, но не довели их до конца. Беран А рассказал, что в марте 2024 года он бродил по Дубаю в поисках жертв, чтобы нанести им ножевые ранения, но затем у него случился приступ паники, когда он попытался нанести удар, и, вернувшись в столицу Австрии, он решил пойти дальше и в конце концов выбрал концерт в качестве своей цели.

Перед оглашением приговора неудавшийся террорист попросил у суда прощения, сказав в кратком заключительном слове: «Я просто хотел бы извиниться». Его адвокат Анна Мэйр заявила, что её подзащитный «не был идейным вдохновителем». Арда К. был приговорён к 12 годам тюремного заключения.