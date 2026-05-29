Мошенники начали запугивать жителей России взломом личного кабинета на «Госуслугах» с помощью голосовых данных, убеждая жертв перевести сбережения «на защищенный счет». Об этом со ссылкой на Т-Банк пишет РИА Новости.

Все начинается с формального звонка, задача которого – заставить человека говорить. Через некоторое время поступает новый звонок от имени сотрудника «центра цифровой безопасности». Потенциальную жертву убеждают в том, что до этого неизвестные записали ее голос, через нейросети сделали речевые заготовки и обошли систему безопасности портала «Госуслуги».

После чего «сотрудник центра» рассказывает, что полученных на «Госуслугах» данных мошенникам достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести все сбережения.

Затем человеку звонят якобы из Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга и предупреждают, что преступники уже попытались вывести деньги, однако операцию удалось заблокировать и теперь важно отправить сбережения на «защищенный» счет.

«Попросили вызвать наряд полиции»: что делать и куда обращаться, чтобы наказать мошенника

«На самом деле это счет мошенников», - предупредили в банке, напомнив, что на «Госуслугах» голосовая аутентификация не предусмотрена, а в банках для безопасности клиентов настроена строгая и многоуровневая защита.

Ранее в МВД назвали черты характера, которые чаще всего встречаются у жертв мошенников. Замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппов отметил, что такими чертами являются скромность, сверхпунктуальность и боязнь осуждения. Помимо этого, злоумышленники используют социальную инженерию, которая основана на эмоции страха и предвкушении удачи.