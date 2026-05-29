Пенсионерка зарезала мужа на севере Москвы

Пенсионерка убила мужа в квартире дома на Кронштадтском бульваре на севере столицы. Женщина ударила супруга ножом.

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По данным следствия, 24 мая 2026 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Кронштадтском бульваре в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее 7 ножевых ранений своему супругу, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Мужчина умер до приезда скорой помощи. Злоумышленницу задержали и предъявили ей обвинение. Суд отправил пенсионерку в СИЗО.

В октябре прошлого года женщина по фамилии Багинская убила мужа в Серпухове. Она нанесла ему удар ножом, который пришелся в грудь мужчине. Суд отправил женщину за решетку на шесть лет.