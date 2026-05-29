Группа россиян осквернила мемориальный комплекс

В Подмосковье возбудили уголовное дело за осквернение мемориального комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Речь идет о деле по статье 243.4 («Осквернение воинских захоронений, захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, жертв геноцида советского народа либо посвященных дням воинской славы России») УК РФ.

По данным следствия, ночью 28 мая несколько человек в состоянии алкогольного опьянения не менее двух раз прикурили сигареты от «Вечного огня», мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество». Тем самым они осквернили мемориал.

Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Ранее сообщалось, что прокатившегося по братской могиле россиянина отправили в колонию на четыре года.