Россиянина распилили и в пакетах утопили в Луже

В реке Лужа Калужской области нашли расчлененное тело мужчины. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, тело было расфасовано по пакетам и в чемодан. Подозреваемым в расправе стал 49-летний местный житель, успевший переехать в Евпаторию. На допросе он дал признательные показания, рассказав, что во время ссоры нанес 52-летнему другу восемь ударов. Потерпевший не выжил, тогда товарищ решил скрыть следы — расчленил тело, сбросил в реку и уехал из региона.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что женщину задержали по делу о двух изрезанных мужчинах в 2013 году.