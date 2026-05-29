Россиянина распилили и в пакетах утопили в реке

Расчлененное тело мужчины обнаружили в реке Лужа Калужской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

© Московский Комсомолец

По данным источника, тело находилось в чемодане и пакетах. Подозреваемого в расправе 49-летнего местного жителя, который успел переехать в Евпаторию, задержали.

На допросе он признал вину. По словам подозреваемого, он нанес 52-летнему другу во время ссоры восемь ударов, после убийства решил скрыть следы. Россиянин расчленил тело, сбросил в реку и уехал из региона.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге продолжается судебный процесс по делу о жестоком избиении домового активиста Ивана. Конфликт разгорелся из-за его инициативы по смене управляющей компании.