Долг в несколько миллионов рублей довел российского бизнесмена до жестокого преступления

В Салехарде суд приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима бизнесмена Евгения Колганова, который совершил жестокое преступление из-за долга в несколько миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в окружной прокуратуре.

Соучастника преступления оштрафовали на 150 тысяч рублей. В пользу родственников уроженца Дагестана Магомедхабиба Магомедова взыскали 10 миллионов рублей в качестве компенсация материального и морального вреда.

По версии следствия, Колганов задолжал Магомедову несколько миллионов рублей. Чтобы не платить, он до смерти избил Магомедова молотком. Затем бизнесмен угнал белый Toyota Highlander дагестанца и сжег его в лесу. Далее он вместе со своим работником перевез тело на промышленную базу, сбросил в яму-колодец, засыпал песком и накрыл железобетонными блоками.

