В Чувашии дети угодили в больницу после отравления арбузом

В Чувашии шестеро детей госпитализированы с признаками пищевого отравления после употребления арбуза. Об этом сообщил Минздрав республики. Инцидент произошел вечером 28 мая в одном из населенных пунктов Канашского округа, где дети находились в гостях.

По данным ведомства, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь в условиях стационара. Главный внештатный диетолог Минздрава Чувашии Алина Степанова пояснила, что ранние плоды бахчевых культур могут содержать повышенное количество нитратов и химических стимуляторов роста. Это представляет серьезную угрозу здоровью и часто приводит к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей.

В Минздраве предостерегли от употребления бахчевых до их естественного сезона созревания.