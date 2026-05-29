Вдова бойца СВО заявила о пытавших и державших ее на цепи сотрудниках ребцентра

Вдову участника специальной военной операции (СВО) избили в центре лечения наркозависимых в Екатеринбурге, куда она попала после потери мужа. Об этом рассказала мать пострадавшей Ольга, ее слова приводит портал E1.RU.

По словам Ольги, она увидела синяки на лице дочери на фотографиях, которые присылали ей сотрудники ребцентра. Сотрудники организации тогда объяснили это неправильным освещением.

«В первый же день, когда она отказалась подписывать добровольное согласие, консультанты ее за волосы выволокли в баню, там "проливали" 40 минут. Потом притащили обратно: "Будешь подписывать?" Она сопротивлялась: "Хоть убейте, не буду". Они снова увели, избили, пролили», — поделилась мать пострадавшей.

Анастасию, по рассказу матери, вынудили подписать согласие на лечение спустя полтора месяца — все это время она перемещалась по ребцентру с цепью на ноге. Ольга отметила, что сотрудники разрешали пациентам ходить в туалет только раз в четыре часа. Помимо этого, у пациентов забирали стулья и по несколько дней заставляли писать тексты стоя.

Пострадавшая также вспомнила, что всю реабилитацию проходила с веревкой, к которой сотрудники центра привязали несколько человек. Во время утренних зарядок их заставляли делать упражнения — пациенты поднимали и таскали друг друга по комнате. В ходе одного из таких физических занятий у Анастасии из-за падения случился разрыв мениска.

«Еще Настя рассказала про попытку суицида. Она написала прощальное письмо мне. Консультанты нашли это письмо, прикрепили на доску, и несколько дней она ходила с этой доской. Угрожали, что закопают на картофельном поле, скажут, что сбежала, Говорили: «Кому поверят, тебе или нам?» Я в ужасе была, когда все это узнала», — Ольга мать пострадавшей.

Вдова участника СВО попала в реабилитационный центр «Уралец» из-за потери мужа. Женщина, по словам ее матери, после смерти супруга, с которым они были в браке 11 лет и который воспитывал троих ее детей от прошлого брака, начала употреблять наркотики. Анастасия находилась в заведении почти год, за это время ей много раз угрожали и избивали. Согласно ее воспоминаниям, пациентам внушали, что зависимым ничего не сможет помочь в лечении от употребления наркотиков кроме страха вернуться в ребцентр.

После случившегося Ольга написала директору центра, потребовав вернуть оплату за девять месяцев и возместить моральный ущерб. Семья платила за месяц пребывания Анастасии в учреждении 45 тысяч рублей. В ответ руководство организации обвинило женщину в вымогательстве. Теперь Ольга планирует подать на ребцентр в суд.

В ноябре 2025 года стало известно о пытках в незаконном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске. В местном рехабе содержались 24 подростка. По словам пострадавших, помимо избиений, их заставляли круглосуточно писать фразу «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению».