СК возбудил дело после схода тепловоза с путей в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после того, как с путей на Рязанском направлении Московской железной дороги в Подмосковье сошел тепловоз.

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Инцидент произошел в начале мая. Тепловоз сошел с рельсов из-за перемещения верхнего слоя почвы. В результате произошедшего собственнику автономного локомотива был причинен ущерб на сумму более семи миллионов рублей.

В начале апреля с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда, который следовал из Москвы в Челябинск. В результате пострадали 59 человек. Из них 21 пассажира доставили в больницы. СК возбудил уголовное дело.