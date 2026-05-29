Украинские БПЛА повредили школу в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по зданию школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем канале на платформе «Макс». По словам главы региона, повреждено остекление, пострадавших нет.

Ранее губернатор сообщал, что за минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом на улице Вершинина, один человек пострадал. Также ударом по заводу синтетического волокна в Волжском убиты мужчина и женщина.