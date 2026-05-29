Раскрыта возможная судьба пропавших в Омской области сапбордистов

В Омске идут поиски двух опытных спортсменов-любителей, которые решили провести романтический уикенд на сапбордах, но не вернулись домой.

© MaximFesenko/iStock.com

Как стало известно SHOT, 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга отправились в сплав по реке Иртыш, планируя путешествие на один-два дня. Главная ошибка, которая сейчас осложняет поиски, заключается в том, что пара не сообщила точный маршрут ни родным, ни знакомым.

Тревогу забили обеспокоенные близкие, когда Анатолий и Ольга не вышли на работу, несмотря на то, что раньше они никогда не пропадали без предупреждения и всегда отличались пунктуальностью. Последний раз легко одетых сапбордистов видел местный житель в понедельник, 25 мая, вечером. По его словам, пара проплывала под метромостом. На улице в тот день было прохладно и ветрено, что критично для небольшого плавсредства на ледяной воде.

Спасатели и волонтеры уже приступили к поискам.. Местные жители и сотрудники МЧС предупреждают, что в конце весны Иртыш становится крайне опасной для сапбордов, байдарок и любых маломерных судов. После весеннего половодья течение приобретает мощную, неравномерную силу, в воде скрываются сильные водовороты и непредсказуемые подводные потоки, которые могут легко перевернуть даже устойчивую доску. Кроме того, температура воды в Иртыше сейчас составляет всего около плюс 13 градусов. Такая вода считается ледяной для человеческого тела: даже физически крепкий и опытный пловец в ней быстро теряет силы, у него начинается холодовая дрожь и спазм мышц. Время выживания в таких условиях исчисляется считанными минутами, а шанс доплыть до берега в одежде и без гидрокостюма практически равен нулю.

Анатолий и Ольга были далеко не новичками в активном отдыхе. Возлюбленные давно вели активный образ жизни: вместе катались на горных лыжах, организовывали туристические походы, спускались на байдарках по разным рекам. У них был солидный опыт преодоления водных преград. Например, прошлым летом пара успешно проплыла на сапах 30 километров по тому же Иртышу. Поиски продолжаются.