В Москве криминальный дуэт обманул ребенка ради кольца

В Москве задержали местных жителей, обманувших ребенка ради ювелирного украшения.

Инцидент произошел в Зеленограде. Полиция установила, что 27-летний мужчина и его 36-летняя знакомая познакомились с чужим семилетним ребенком на улице. Втеревшись к нему в доверие, они пообещали помощь в разблокировке популярной компьютерной игры. Мальчик впустил пару домой, когда родители ушли по делам.

Пока мужчина отвлекал ребенка, его спутница тайно похитила золотое кольцо. Затем преступники крылись. Вернувшись домой, родители узнали о визите незнакомцев и обнаружили пропажу кольца.

Полицейские оперативно задержали злоумышленников на Георгиевском проспекте. Они успели сдать кольцо в ломбард, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В настоящий момент кольцо найдено, изъято и скоро его вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже Мужчина и женщина заключены под стражу. Полиция проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям, передает агентство "Москва".