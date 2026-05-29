Директору адского рехаба-тюрьмы продлили срок в изоляторе

Видновский городской суд оставил в СИЗО генерального директора реабилитационного центра. Срок ареста продлён на два месяца, до 3 августа 2026 года. Решение принято по ходатайству следователя. Об этом сообщается в официальном паблике суда в соцсетях.

Директор обвиняется в похищении человека и незаконном лишении свободы нескольких лиц. По версии следствия, он и его соучастники действовали под видом оказания помощи наркозависимым и алкоголикам. Злоумышленники, по данным обвинения, похитили одного из потерпевших из его квартиры и силой удерживали в центре, применяя насилие.

В материалах дела указывается, что для подавления воли пострадавших использовались предметы в качестве оружия. Преступления совершались группой лиц по предварительному сговору, что является отягчающим обстоятельством.

Суд счёл необходимым оставить обвиняемого под стражей, чтобы он не мог скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей. Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.