Число погибших при атаке БПЛА ВСУ на Волгоградскую область возросло до двух
Женщина 55 лет, госпитализированная в тяжёлом состоянии в результате атаки БПЛА ВСУ по заводу синтетического волокна в Волжском, скончалась в больнице, сообщили в мэрии.
«Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась... несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось», — говорится в сообщении администрации города на платформе MAX.
Уточняется, что второй погибший — охранник предприятия.
В ночь на 29 мая в результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда.
На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Ещё одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.