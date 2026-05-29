Число погибших при атаке БПЛА ВСУ на Волгоградскую область возросло

Женщина 55 лет, госпитализированная в тяжёлом состоянии в результате атаки БПЛА ВСУ по заводу синтетического волокна в Волжском, скончалась в больнице, сообщили в мэрии.

«Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась... несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось», — говорится в сообщении администрации города на платформе MAX.

Уточняется, что второй погибший — охранник предприятия.

В ночь на 29 мая в результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда.

На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Ещё одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.