ФСБ задержала мужчину в Новороссийске, который готовил теракт на ж/д путях

ФСБ задержала в Новороссийске россиянина, который готовил теракт на ж/д путях по заданию украинских спецслужб.

Как рассказали в ведомстве, 33-летний мужчина сам связался со спецслужбами Украины, чтобы на них работать. Получив задание, он купил все необходимое и изготовил взрывчатку. Привести в действие СВУ мужчина должен был во время прохождения по путям пассажирского поезда.

Задержали россиянина, когда он вел разведку на участке железнодорожных путей. Пострадавших нет, возбуждено дело.