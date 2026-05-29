Силовики задержали россиянку по делу о двух изрезанных мужчинах

В Приморском крае правоохранительные органы раскрыли преступление, которое более десяти лет оставалось нераскрытым. Сотрудники Следственного комитета России задержали 35-летнюю жительницу Уссурийска, подозреваемую в жестоком убийстве двух мужчин, совершенном еще в июне 2013 года.

Как сообщили в региональном управлении СКР, долгие годы фигурантке удавалось вводить следствие в заблуждение и избегать ответственности, однако новые обстоятельства, установленные в ходе кропотливой работы криминалистов, указали на ее причастность к расправе.

По версии следствия, трагедия разыгралась на почве пьяной ссоры. В июне 2013 года компания, состоящая из девушки и двух мужчин, распивала спиртные напитки в Уссурийске. Внезапно между собутыльниками произошел конфликт, переросший в фатальную развязку. Подозреваемая, вооружившись кухонным ножом, нанесла одному из оппонентов не менее 12 ножевых ранений в область головы и корпуса.

После этого, не остановившись на достигнутом, она атаковала второго мужчину, причинив ему уже не менее 20 колото-режущих повреждений головы, нижней части тела и нижних конечностей. Полученные телесные повреждения оказались абсолютно несовместимы с жизнью — оба потерпевших скончались на месте происшествия, не успев получить медицинскую помощь.

Первоначально девушке удалось запутать следствие и увести внимание от себя. В 2013 году дело не было раскрыто по горячим следам, однако оперативники не прекращали работу. Спустя 11 лет следователи выявили ранее неизвестные обстоятельства преступления, которые однозначно указали на причастность ныне задержанной женщины.

В региональном управлении СКР подчеркнули, что раскрытие этого дела стало результатом кропотливой работы следователей и криминалистов, которые шаг за шагом восстанавливали картину событий почти десятилетней давности. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Следствие уже подготовило ходатайство в суд об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.