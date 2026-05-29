Российский турист оказался в реанимации после укуса комара в Африке

Российский турист попал в реанимацию в тяжелом состоянии после отдыха на Занзибаре. У 37-летнего жителя Подмосковья диагностировали малярию после укуса комара, сообщает Telegram-канал Shot.

Симптомы опасного заболевания проявились у мужчины через 12 дней после возвращения из отпуска. Сначала у него поднялась температура, возникли ломота в суставах, приступы жара и слабость.

Супруги ошибочно приняли все это за симптомы теплового удара и обратились к медикам с опозданием. Мужчина до сих пор находится в реанимации, для его лечения требуются специфические препараты.

Перед поездкой в Танзанию пара не принимала профилактические таблетки, так как их заверили, что на курорте якобы нет опасных насекомых. До этого туристы много путешествовали по Азии и Африке, но с подобным столкнулись впервые.

Малярия - это опасное инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы инфицированных малярийных комаров. Болезнь поражает печень и разрушает эритроциты, без своевременного лечения она может привести к летальному исходу.

На ранней стадии малярия маскируется под обычный грипп или простуду, вызывая высокую температуру, озноб, слабость и боли в суставах. Надежным способом защиты при поездках в тропические страны врачи называют обязательный прием профилактических противомалярийных препаратов. Вакцину от малярии получают дети, живущие в районах с умеренным или высоким уровнем передачи заболевания.