Раскрыты последствия атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

Возгорание на территории перевалочной нефтебазы в Армавире, вызванное падением обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью ликвидировано.

Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

«В Армавире ликвидировали возгорание на территории перевалочной нефтебазы. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

В оперштабе также сообщили, что в результате падения обломков беспилотников в Приморско-Ахтарске пострадал один человек. Фрагменты БПЛА были обнаружены в городе по пяти адресам, в нескольких жилых домах повреждены остекления и фасады.

Пожар начался на нефтебазе в Армавире после налета украинских БПЛА

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 30 мая силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 127 украинских беспилотников.