"Это была не я": убийца мужа, мешавшая врачам, останется в колонии

Четвёртый кассационный суд отклонил жалобу жительницы Астрахани, оставив в силе приговор за убийство супруга и применение насилия к сотруднику полиции. Женщина, имя которой не раскрывается, была приговорена к 10 годам колонии общего режима. Об этом сообщает Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, опубликовавший видео в своем официальном паблике ВК.

Преступление произошло в декабре 2024 года. Во время застолья астраханка трижды ударила мужа ножом в грудь. Когда на место прибыли скорая помощь и полиция, она помешала врачам и ударила сотрудника правоохранительных органов, который пытался её задержать.

В суде женщина пыталась оспорить свою вину. Она утверждала, что убийство совершил кто-то другой из присутствовавших, а столкновение с полицейским было случайностью.

Кассационный суд признал эти доводы необоснованными и оставил приговор без изменений. Ранее областной суд также не нашёл оснований для смягчения наказания.