В Волгоградской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Мужчина погиб, женщина пострадала на заводе синтетического волокна в Волжском в Волгоградской области после атаки БПЛА.

Еще один человек пострадал в результате попадания беспилотника в жилой дом на улице Вершинина, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"По уточненной информации, в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в доме по улице Вершинина - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - приводятся слова Бочарова в канале администрации Волгоградской области в "Максе".

Бочаров уточнил, что в результате падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и локальные возгорания. Все пожары потушены.