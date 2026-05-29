В Волгоградской области вспыхнул пожар на химпредприятии после атаки БПЛА

Возгорания на химическом предприятии в Волжском произошли в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания», — цитирует его заявление администрация региона в MAX.

Все возгорания ликвидированы.

Бочаров уточнил, что один человек погиб и двое пострадали при ударе ВСУ по региону.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 208 беспилотников ВСУ над регионами России.