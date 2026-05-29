В Москве мошенники убедили ребенка передать сейф с деньгами

В Москве задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам по делу о хищении сейфа у семьи.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленники связались с ребёнком и убедили его передать курьеру сейф с деньгами и драгоценностями якобы для декларирования. Встреча прошла на Байкальской улице.

Ущерб превысил 2 млн рублей. Пропажу сейфа обнаружила мать мальчика, после чего обратилась в полицию.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемый забрал сейф, вскрыл его в гараже, перевёл наличные в криптовалюту и отправил кураторам. Ювелирные изделия он успел сдать в ломбард.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом, устанавливаются соучастники и организаторы.

