Из-за атаки украинских БПЛА перекрыли выезд из российского города

Ярославская область подверглась атаке беспилотников. В целях безопасности власти временно ограничили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев.

© Московский Комсомолец

По его словам, перекрытие действует на участке от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Жителей региона попросили отказаться от поездок в этом направлении или выбирать альтернативные маршруты объезда. Глава региона отметил, что на территории области продолжают работать подразделения Министерства обороны РФ и сотрудники силовых ведомств.

Других подробностей о последствиях атаки и возможных повреждениях пока не приводится.