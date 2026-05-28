По делу об убийстве аниматоров в регионе РФ присяжные вынесли вердикт

Суд присяжных в Краснодарском крае признал трех фигурантов дела об убийстве аниматоров виновным, сообщает ТАСС в четверг.

Инцидент произошел 28 апреля 2023 года: по версии следствия, 37-летний мужчина и 19-летняя девушка ехали на машине в Усть-Лабинск, после чего пропали без вести. Из материалов дела следует, что на них напали трое мужчин, а с банковских карт жертв сняли на меньше 250 тысяч рублей, похитили ювелирные украшения (стоимостью около 189 тысяч рублей), после чего убили, а тела спрятали. Другие ценные вещи были сожжен, а сами фигуранты скрылись.

Присяжные, уточняет издание, единогласно признали подсудимых виновными (за исключением одного из мужчин, чью вину признали за исключением убийства девушки).

Фигурантам предъявлено обвинение в совершенном убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Все 3 остаются под стражей на время следствия по решению суда, по уголовному делу допрошены более 50 свидетелей, проведены более 25 судебных экспертиз.

