Неизвестный поджег колонку на заправке на западе Москвы

В столичном районе Кунцево неизвестный поджег колонку на заправке. Пожарные смогли быстро ликвидировать возгорание, в результате случившегося никто не пострадал. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил 112.

© Вечерняя Москва

Возгорание произошло на улице Молодогвардейской. Экстренные службы выясняют обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал.

26 мая в Воронеже молодой мужчина в состоянии опьянения поджег автомобиль своего друга, после чего захватил машину скорой помощи и напал на прохожих. Причиной дебоша стала ссора, которая началась между двумя приятелями. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

21 мая житель подмосковной деревни Бразуново поссорился со своими соседями по даче и в отместку поджег два автомобиля.