Экс-сотрудник ЦРУ украл 300 слитков золота под одним предлогом

Экс-сотрудник ЦРУ украл 300 золотых слитков под предлогом «служебной необходимости». Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники.

Дэвида Раша обвинили в краже государственных средств. У него дома обнаружили около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов, 2 миллиона долларов наличными и 35 люксовых часов.

Как указано, Раш во время своей работы в ЦРУ регулярно запрашивал у руководства крупные суммы в иностранной валюте и десятки миллионов долларов в золотых слитках. Он утверждал, что данные активы необходимы ему для покрытия «служебных расходов».

«18 мая федеральные агенты обыскали дом Раша и изъяли около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов… Агенты также изъяли около 2 миллионов долларов наличными и 35 люксовых часов», — говорится в статье.

Также выяснилось, что Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по службе. Он утверждал, что был боевым пилотом ВМС США. Однако проверка показала, что у него нет даже базовой лицензии пилота гражданской авиации.

