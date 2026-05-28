В США четырехлетнего мальчика до смерти замучили в «военном лагере», куда его отправила мать якобы из-за плохого поведения. Об этом пишет People.

По данным полиции, 23-летняя Дестини Роуз Липски отправила сына к 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу после того, как ребёнок якобы залез в её сумку и обманывал её. Женщина называла происходящее "курсами дисциплины", но следствие установило, что ребёнка систематически избивали.

Мальчик поступил в больницу 16 мая с тяжелейшими травмами и вскоре скончался. Сам Мартинес-Армстронг, который не является отцом ребёнка, признался полиции, что неоднократно бил малыша. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Мать задержали 22 мая. Ей вменяют жестокое обращение с ребёнком, повлёкшее смерть. Женщина утверждала, что считала подозреваемого почти братом — он дружил с настоящим отцом мальчика. Оба фигуранта находятся под стражей.