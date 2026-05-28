Жестоко избитый бандитами россиянин заявил о провокации в суде

В Екатеринбурге продолжается судебный процесс по делу о жестоком избиении домового активиста Ивана. Конфликт разгорелся из-за его инициативы по смене управляющей компании. Об этом пишет E1.RU.

© Московский Комсомолец

В ходе последнего заседания, по словам самого потерпевшего, его попытались дискредитировать. Защита обвиняемых представила информацию о его публикациях в социальных сетях, сделанных в молодости, что Иван расценил как вмешательство в личную жизнь.

Трагические события произошли 31 июля 2025 года. Трое нападавших в масках, действуя по найму, заманили мужчину в ловушку с помощью сим-карт, оформленных на подставных лиц. Их план, по версии следствия, заключался в том, чтобы вывезти активиста за город и забить до смерти.

На Ивана напали с применением рук, ног и металлического лома. Всё происходящее было зафиксировано на видео. Преступники скрылись, будучи уверенными, что убили свою жертву, однако мужчине удалось выжить. Последствия были чудовищными: после избиения он некоторое время мог передвигаться исключительно на инвалидной коляске.

На скамье подсудимых находятся два человека, которым вменяется покушение на убийство. Как отмечает портал, в суде они ведут себя пассивно: не дают комментариев, не извиняются и сидят молча, опустив головы и натянув капюшоны.

Представители самой управляющей компании, которые, по данным СКР, могли быть заказчиками преступления, находятся в розыске, и их дело выделено в отдельное производство. Ранее компания официально отрицала свою причастность к конфликту.

Ранее сообщалось, что держатели криптовалюты всё чаще становятся жертвами насильственных преступлений. Как показало исследование аналитической, в 2025 году произошёл резкий скачок подобных нападений.