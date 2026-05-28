Мужчина покончил с собой в центре Москвы

В стрелковом клубе на Марксистской улице в центре Москвы мужчина покончил с собой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

— Предварительно, у клиента было психическое заболевание. Этот случай стал вторым в истории заведения. В ноябре 2023 года в том же стрелковом клубе покончил с собой 23-летний мужчина, — говорится в публикации.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, передает Telegram-канал.

17 мая мужчина совершил самоубийство на северо-востоке столицы. По данным журналистов, незадолго до своей смерти мужчина говорил своей возлюбленной, что его часто посещают суицидальные мысли.

