Четыре россиянина погибли во время хаджа в Саудовской Аравии

Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Об этом РИА Новости рассказал зампред Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

"До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни", — сообщил он.

На протяжении всего паломничества соотечественникам оказывали помощь российские медики. Хадж прошёл 25 и 26 мая. Прилёт паломников из России в Саудовскую Аравию проходил с 5 по 21 мая, обратные вылеты запланированы с 30 мая по 15 июня.

В этом году квота на хадж для российских верующих составила 25 тысяч человек.