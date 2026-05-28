Владелец ресторана поел в собственном заведении, отравился и умер

Владелец ресторана в индийском городе Ранчи скончался после ужина в собственном заведении. Об этом пишет The Times of India.

По предварительным данным, 42-летний бизнесмен Викас Сингх поужинал в своём ресторане и вскоре почувствовал резкое недомогание. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось — он умер через несколько часов.

Врачи зафиксировали симптомы, похожие на отравление. Родственники погибшего заявили полиции, что подозревают насильственную смерть. По их словам, бизнес мог быть отравлен конкурентами или кем-то из персонала.

Полиция начала расследование и допрашивает сотрудников ресторана. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.