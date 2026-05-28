Российского депутата поймали при передаче крупной взятки

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали депутата Свердловского городского поселения Ленинградской области Дмитрия Бойченко. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает «47news».

По данным издания, депутата задержали днем ранее в момент передачи 50 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело о посредничестве во взятке.

Ранее следователи предъявили обвинение по уголовному делу старшему научному сотруднику Института философии Российской академии наук и философу Светлане Месяц. Женщина обвиняется в особо крупном мошенничестве.