Зарезал и выбросил из окна: подробности трагедии на Копейском шоссе

В Челябинске расследуется жестокое убийство, произошедшее в комнате общежития на Копейском шоссе. 49-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 34-летним соседом. В ходе застолья хозяин комнаты попросил гостя уйти, но тот отказался.

Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в трагедию: хозяин схватил нож и нанёс оппоненту не менее пяти ударов в шею, грудь и живот. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Чтобы замести следы, убийца решил избавиться от тела. Он выбросил соседа из окна, а затем перетащил его в подвал. Мать погибшего, не дождавшись сына домой, через два дня начала его поиски и обратилась в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. На допросе 49-летний мужчина дал признательные показания и подробно рассказал о случившемся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый может провести в СИЗО до суда. Ему грозит длительное лишение свободы.

Инцидент вызвал широкий резонанс в Челябинске. Эксперты напоминают, что употребление алкоголя часто становится катализатором бытовых конфликтов, приводящих к трагическим последствиям. Власти призывают граждан разрешать споры мирным путём и не доводить до крайностей.