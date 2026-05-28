Дерево упало на ребенка в регионе РФ

На ребенка 2012 года рождения упало дерево в Благовещенске Амурской области, сообщает прокуратура региона.

В сообщении ведомства отмечается, что днем четверга на улице Загородной в Благовещенске на ребенка 2012 года рождения упало дерево, пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Причины инцидента устанавливаются, состояние пострадавшего не уточняется. Прокуратура дат оценку действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц при исполнении федерального законодательства, в том числе о благоустройстве.